Joe Biden kondigt verbod op import Russische fossiele brandstof aan: “Willen oorlog van Poetin niet financieren”

“Vandaag kondig ik aan dat de VS zich richt op de hoofdader van de Russische economie. We verbieden alle import van olie, gas en energie”, dat zei de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag tijdens een persconferentie. “Zo dient het Amerikaanse volk opnieuw een krachtige klap uit aan de oorlogsmachine van Poetin. Wij willen de oorlog van Poetin niet financieren.”

Biden zei dat die beslissing werd genomen in overleg met zijn bondgenoten, waaronder de Europese Unie. Hij zei ook dat hij begrijpt dat veel van zijn partners die beslissing niet kunnen nemen. “De VS produceert meer olie dan heel de EU samen. Wij kunnen deze beslissing nemen, terwijl anderen dat niet kunnen”, zei hij. “Maar het is een stap die we nemen om Poetin verder pijn te doen.”

Daarnaast stelde hij vooral de Amerikanen gerust. “Poetins oorlog doet Amerikaanse gezinnen nu al pijn aan de benzinepomp”, zei hij. Maar de president verzekerde ook dat hij er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat dit beperkt blijft.

“Poetin gaat verder, ongeacht de prijs”

“De laatste twee weken hebben de Oekraïners de wereld geïnspireerd. Met hun patriottisme, hun moed en hun vastberadenheid om vrij te zijn”, zei Biden. “De oorlog van Poetin heeft gezorgd voor een immens lijden en voor onnodig verlies van levens. Dat in Oekraïne, maar ook in Rusland”, zei Biden. “Iedereen vraagt om een staakt-het-vuren, maar Poetin is vastberaden om verder te gaan op zijn moorddadig pad. Ongeacht de prijs.”

“Dit is duidelijk: Oekraïne zal nooit een overwinning zijn voor Poetin. Hij kan misschien een stad innemen, maar hij zal nooit het hele land in zijn macht hebben”, zei de president. Daarom wil Biden het land ook verder blijven steunen. Tijdens zijn toespraak riep hij het Amerikaanse Congres ook op om zijn pakket met 12 miljard dollar humanitaire en militaire hulp aan Oekraïne goed te keuren.

Biden sloot zijn statement af door te zeggen dat Rusland na deze oorlog zwakker zal zijn, maar de rest van de wereld sterker.

(sgg)