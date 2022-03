Geheime telefoontaps drijven Nederlands international Quincy Promes steeds meer in het nauw na steekpartij op familiefeest

Er hangt Quincy Promes (30) een serieuze celstraf boven het hoofd. De vijftigvoudige Nederlandse international stak in 2020 iemand neer op een familiefeest en wordt mogelijk aangeklaagd voor poging tot moord in plaats van poging tot doodslag.

Dat is alleszins de eis van het slachtoffer in de strafzaak tegen Promes ten aanzien van het Openbaar Ministerie. De advocaat van het slachtoffer dat in zijn knie werd gestoken is daarvoor een procedure gestart bij het gerechtshof om de aanklacht te verzwaren. Dit leidt tot uitstel van de zaak.

De advocaat van Promes, Gerard Spong, zegt tegen RTL Boulevard van mening te verschillen met de advocaat van het slachtoffer. Het is onduidelijk of zijn cliënt het proces zal bijwonen. “We beraden ons nog of Promes, gelet op de situatie in Rusland, aanwezig zal zijn”, klinkt het.

Promes speelt momenteel voor Spartak Moskou, dat hem in februari 2021 voor 8,5 miljoen euro overkocht van Ajax. De Russische club had de aanvaller drie jaar eerder nog voor 21 miljoen euro verkocht aan het Spaanse FC Sevilla.

© ISOPIX

Familiefeest

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Promes in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Promes speelde op dat moment voor Ajax. De voetballer ontkent elke vorm van betrokkenheid, maar de NOS kon het dossier tegen de Oranje-international inkijken en daaruit, door geheime telefoontaps, komen enkele bezwarende feiten naar voor.

Zo is er een transcriptie beschikbaar van een gesprek tussen Promes en zijn vader in de nacht vlak na de steekpartij. “Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered”, vraagt Promes aan zijn pa. Die antwoordt: “Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt.” Promes: “Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?”

Wat later vertelt Promes tegen zijn moeder dat de bewuste neef “geluk” heeft gehad omdat hij enkel in zijn been is geraakt. Waarna hij opnieuw zijn vader aan de lijn krijgt.

“Mijn loyaliteit is naar mijn tante: wie van haar pikt, maak ik af”, zegt Promes. “Punt uit. Wie van jou pikt, maak ik af. Wie van mijn moeder pikt, maak ik af. Er zijn bepaalde mensen in de familie voor wie ik doodmaak. Punt uit. Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop want anders was die tori (ding, red.) nog lelijker gelopen.”

De telefoontaps kwamen er omdat Promes verdacht wordt van banden met georganiseerde criminelen. “Hoe en wat zijn precieze rol is, dat weten we nog niet”, aldus Sven Brinkhoff, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, bij de NOS.