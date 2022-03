Real Madrid-coach Carlo Ancelotti blikt vooruit op komst van PSG: “Ik zou het begrijpen als onze fans klappen voor Kylian Mbappé”

Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino: “Wat er rond Mbappé gebeurt, zal geen invloed hebben op zijn prestaties”

Kylian Mbappé leek nog even twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Real Madrid nadat hij op de training van maandag een tik op zijn voet had gekregen. Maar dinsdag stelde Mauricio Pochettino iedereen gerust. “Het gaat goed met hem”, vertelde de trainer van Paris Saint-Germain. “Op het moment zelf had hij veel pijn en schreeuwde hij het uit. Maar twee uur later kon hij alweer gewoon lopen. Ik hoop dat hij straks na de persconferentie ook gewoon zal kunnen trainen. Op dit moment ziet alles er goed uit.” De Argentijn denkt niet dat de voortdurende stroom aan geruchten over een eventuele transfer naar Real Mbappé uit zijn lood zal slaan. “Kylian is erg volwassen”, aldus Poch. “Hij wil de kleuren van onze club verdedigen. Daar heb ik geen twijfels over. Wat er rond hem gebeurt, zal dus geen invloed hebben op zijn prestaties.”

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti: “Jullie zullen het beste Real zien”

Ook Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti had het op zijn persconferentie over Kylian Mbappé. De Spaanse media verwachten dat Mbappé woensdagavond applaus zal krijgen. Een charmeoffensief van de fans. “De geschiedenis van het Bernabeu heeft al aangetoond dat er voor grote spelers wordt geapplaudisseerd. Ik zou het dus begrijpen als er ook voor Mbappé wordt geklapt”, had de Italiaan een complimentje over voor de Fransman van PSG. Ancelotti was echter niet vergeten dat Mbappé woensdagavond nog steeds voor de tegenstander voetbalt. “Hoe we hem gaan afstoppen? Het plan is hetzelfde als bij Messi, Neymar en al de rest: met veel intensiteit verdedigen en een blok neerzetten. We zullen een slimme match moeten spelen om in de volgende ronde te geraken. Het beste Real Madrid kan wedijveren met het beste PSG. In de heenmatch hebben we het beste PSG gezien. Woensdag zullen jullie ook het beste Real zien.”

PSG-ster Neymar : “Ik ben er klaar voor. Fysiek en mentaal”

Paris Saint-Germain heeft Neymar een aantal maanden moeten missen met een enkelblessure, maar de Braziliaan is naar eigen zeggen klaar voor de confrontatie met Real Madrid. “Het klopt dat het iets langer heeft geduurd dan verwacht. Het was een vrij ernstige blessure”, aldus Neymar. “Maar nu ben ik mentaal en fysiek klaar om de ploeg te helpen en woensdag een grote wedstrijd te spelen. We zullen allemaal klaar moeten zijn. Ik ga alleszins alles geven. Onze kansen? Het wordt fifty-fifty, denk ik. We hebben allebei heel goeie spelers, daarom is er geen echte favoriet. Het klopt dat we een kleine voorsprong hebben door de heenwedstrijd. Maar we moeten woensdag nog beter willen spelen dan toen. We mogen alleen maar aan winnen denken.”