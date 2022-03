Oualid Sekkaki (27), de broer van de beruchte ontsnappingskoning Ashraf Sekkai, is definitief ons land uitgezet. Hij werd afgelopen vrijdag op een vliegtuig naar Marokko geplaatst nadat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een uitleveringsbesluit aan zijn thuisland had ondertekend. In ons land zou de crimineel vrijkomen, maar in Marokko riskeert hij opnieuw vervolging.