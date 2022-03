Elfjarige jongen reist alleen van Oekraïne naar Slovakije om aan oorlog te ontsnappen

De 11-jarige Hassan is in Slovakije aangekomen na een reis van ongeveer 1.200 km. Hij vertrok vanuit de Oost-Oekraïense stad Zaporizja met een kleine rugzak, een plastic tasje, een paspoort en het telefoonnummer van zijn familie op zijn hand geschreven. Zijn moeder had hem alleen op de trein gezet omdat ze haar bejaarde moeder niet kon achterlaten. Toen hij aan de grens aankwam werd hij verder geholpen door de lokale autoriteiten. Vrijwilligers vingen hem op, gaven hem iets te eten en te drinken en namen contact op met familieleden in de Slovaakse hoofdstad Bratislava.

Het verhaal van de jonge kreeg redelijk wat aandacht waardoor zijn moeder een video maakte die de Slovaakse politie online plaatste. “Naast mijn stad staat een elektriciteitscentrale die door de Russen wordt beschoten. Ik kon mijn moeder niet achterlaten - ze kan zich niet zelf verplaatsen - dus stuurde ik mijn zoon naar Slovakije,” zei Julia Pisecka in de video.

Roman Mikulec, de Slovaakse minister van Binnenlandse Zaken, ontmoette de jongen ook en plaatste een bericht op Facebook: “Kleine Hassan is nog maar 11 jaar oud, maar hij heeft doorzettingsvermogen, moed en onbevreesdheid getoond die zelfs volwassenen soms niet hebben.”

