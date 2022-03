Bomvolle treinen met vluchtelingen, maar humanitaire corridors falen ook bij derde poging (bijna) overal

“Een ware schande, niet meer gezien sinds de nazi’s tijdens Wereldoorlog II.” Oekraïens president Volodimir Zelenski sprak schande over de dood van Tanya, het zesjarig meisje dat stierf door uitdroging in Marioepol, een van ’s lands meest belegerde steden. De havenstad in het zuiden is al dagenlang afgesloten van elektriciteit, telefonie, water en voedsel. Net dat laatste werd het kleine meisje fataal. Ze werd onder het puin gevonden, samen met haar mama, ook levenloos teruggevonden.

Naast een humanitaire ramp viel dinsdag opnieuw het woord genocide. Het verhaal van het meisje schokte tot ver buiten Oekraïne, net op de dag dat er voor het eerst echt veilige humanitaire corridors werden opgezet in steden als Kiev, Soemy, Charkov, Marioepol en Tsjernihiv. Dat waren Oekraïense en Russische onderhandelaars maandagavond in Wit-Rusland overeengekomen.

Derde keer, goede keer?

Twee eerdere gelijkaardige pogingen gingen flagrant de mist in. Er bleven vijandelijke raketten komen. Dinsdag was op dat vlak volgens internationale waarnemers als iets menselijker. In meerdere steden probeerden bewoners per bus te vluchten naar veiliger oorden. Ook wie een eigen auto had, mocht in principe de steden uit. In de praktijk bleef de grote, veilige exodus uit. In Soemy in het noorden bijvoorbeeld waren er zowel maandagnacht als dinsdag overdag schoten te horen. Buiten een rist buitenlandse studenten, vrouwen, kinderen en ouderen konden de meeste bewoners Soemy niet uit. Zoals steeds in de oorlog is het voor rijken gemakkelijker om te ontsnappen.

Laat er geen misverstanden over bestaan: de oorlog woedt nog steeds volop. — © EPA-EFE

Treinen rijden nog steeds

Het goede nieuws: in de twee grootste steden, Kiev en Charkov, rijden bomvolle treinen nog steeds westwaarts. Wat de komende dagen zullen geven, blijft bang afwachten. Alles wijst op een verhoogde troepenconcentratie ten noordwesten van Kiev, nabij de kapotgeschoten stad Irpin en zuidwaarts. Naast Mariepol, hopeloos omsingeld maar nog niet ingenomen, lijkt ook Odessa aan de Zwarte Zee in het vizier te komen van de Russen. (phu)