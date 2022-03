Pentagon waarschuwt voor nieuwe Russische colonne: “Ze rukken op naar Kiev vanuit het noordoosten”

Volgens de Verenigde Staten is dinsdag vanuit het noordoosten een nieuwe Russische colonne op weg richting de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een grote troepencolonne vanuit het noorden is daarentegen al enkele dagen tot stilstand gekomen.

“Ik wilde uw aandacht vestigen op het feit dat zij vanuit het noordoosten beginnen op te rukken naar Kiev”, vertelde een hoge Amerikaanse defensieambtenaar aan verslaggevers. “We schatten dat ze ongeveer 60 kilometer van de stad verwijderd zijn”. Over hoeveel voertuigen het gaat, is niet bekend.

De functionaris van het Pentagon zei dat de Russen “gefrustreerd zijn in het noorden”, waar hun opmars naar Kiev al meerdere dagen weinig vooruitgang boekt vanwege Oekraïense weerstand en logistieke en bevoorradingsproblemen. Hij verwees onder meer naar een Russische colonne van honderden voertuigen die niet dichter is geraakt dan de luchthaven van Hostomel, op zowat 20 kilometer van Kiev, en naar een andere linie die geblokkeerd staat in Tsjernihiv, op 150 kilometer van de hoofdstad.

De nieuwe colonne vanuit het noordoosten maakt deel uit van de inspanning die Moskou levert om Kiev “te omsingelen en tot capitulatie te dwingen”, aldus de functionaris. “Aangezien zij geen geografische vooruitgang hebben geboekt, hebben ze de beschietingen van de stad opgevoerd met raketten, artillerie en luchtaanvallen. Ze voeren de druk op Kiev op en we geloven nog steeds dat dat een van hun hoofddoelen is.” De functionaris vermeldde tot slot ook “straatgevechten” in Kiev, dat volledig geïsoleerd blijft. “Wij denken dat het vooral verkenningselementen zijn, die tot doel hebben angst en verwarring te zaaien en de weg voor te bereiden voor wat daarna komt.” (sgg)