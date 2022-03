CD&V wil vandaag al beslissen over korting aan de pomp

CD&V wil dat de federale regering vandaag, woensdag, al beslist over een korting op diesel en benzine. Maar wellicht is hun timing te optimistisch. De groenen en de liberalen willen eind volgende week pas landen met een groot energieakkoord.

De toppolitici van ons land blazen vandaag om 10 uur verzamelen voor een Nationale Veiligheidsraad over Oekraïne. Vooral de militaire strategie wordt daar besproken, net als de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Over de energieproblematiek, dé olifant in de kamer, hoeven we nog geen beslissingen te verwachten. Niet op de Veiligheidsraad, wellicht ook niet op de federale regeringskern die daarop volgt.

Nochtans voert regeringspartij CD&V de druk fors op om snel te beslissen, in eerste instantie over een verlaging van de ongezien hoge benzine- en dieselprijzen. Op de tafel van de kern ligt een uitgewerkt voorstel van CD&V-vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem klaar. Volgens onze bronnen zou het cliquetsysteem beperkt zijn in de tijd en de consument een voordeel opleveren van om en bij de 20 eurocent aan de pomp. Over dat bedrag kan nog onderhandeld worden.

“Zo snel mogelijk beslissen”

CD&V wil dat hun voorstel vandaag al goedgekeurd wordt. Om snel iets te doen aan de recordprijzen, maar ook omdat de partij wat gefrustreerd is. Van Peteghem legde vorig jaar al eens een gelijkaardig voorstel om de prijs te drukken. “Dat is er door weerstand van andere partijen niet gekomen. We hebben dus maanden verloren”, zegt voorzitter Joachim Coens. “Maar ik ben blij te horen dat de coalitiepartners nu toch iets aan de prijzen willen doen. Volgens mij moeten we dan ook zo snel mogelijk te beslissen.”

Toch zou de CD&V vandaag wel eens met lege handen uit de kern kunnen komen. Want zowel de groenen als de liberalen willen pas eind volgende week landen met een grote energiedeal. Daarin zou naast een korting aan de pomp ook een structurele verlaging van de energiefactuur en een deal over de energiemix zitten. Bij de liberalen hebben ze een logische verklaring voor dat uitstel. “Eind deze week is er een Europese top in Versailles. Wat daar beslist wordt zal ook een impact hebben op de debatten hier”, klinkt het bij een blauwe bron.

