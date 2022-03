Speciale Eenheden moeten wapens afstaan aan Oekraïne: “Dit is onze enige reserve”

De Speciale Eenheden van de federale politie hebben dertig krachtige machinepistolen moeten afstaan aan het Oekraïense leger. “Het gaat om onze enige reserve. We gaan in problemen komen”, zegt een anonieme bron.

België deed al verschillende wapenleveringen aan Oekraïne. Eerder was er al wat te doen rond de tweehonderd raketwerpers die ons leger afstond. Hierdoor was er een tekort voor de eigen troepen die naar Roemenië gestuurd werden. Dat probleem zou inmiddels verholpen zijn.

Maar verschillende bronnen meldden gisteren dat ook de Speciale Eenheden van de federale politie – de groep die onder meer Salah Abdeslam arresteerde – een deel van haar wapens heeft moeten afstaan aan het Oekraïense leger. Het zou gaan om dertig Scar-machinepistolen die ze in reserve hadden. De Scar-geweren, uiterst krachtige oorlogswapens, waren tot onlangs de standaardbewapening van de Speciale Eenheden, maar zijn nu vervangen. Ze bleven echter in stock om “onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden in tijden van terrorisme”.

Hoewel de deal ons ook door een officiële bron bevestigd werd, willen de federale politie én het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken geen commentaar kwijt over de zaak.

Inmiddels raakte ook bekend dat de vijfduizend FNC-machinepistolen van het leger die de Belgische regering heeft overgemaakt aan Oekraïne al ter plekke zijn. De eerste eenheden van het zogenaamde “Internationaal Legioen”, vrijwillige strijders die meevechten met het Oekraïense leger, ook Belgen, zijn ermee uitgerust.

