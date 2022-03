Zelenski maakt opening naar dialoog met Rusland: “De NAVO is toch niet bereid om Oekraïne toe te laten”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski lijkt een opening te maken voor dialoog met Rusland. “De NAVO is toch niet bereid om ons toe te laten”, zegt hij. En hij is bereid tot een compromis over de bezette gebieden Donetsk en Loehansk. “Een aanzet tot nieuwe diplomatieke ontwikkelingen”, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen).

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en zijn Oekraïense tegenhanger Dmitro Kuleba hebben toegezegd om elkaar donderdag te spreken in de Turkse stad Antalya. Het worden de eerste gesprekken op zulk hoog niveau tussen Moskou en Kiev sinds het begin van de oorlog. Het doet een schijntje hoop opleven dat er mogelijk toch een diplomatieke uitweg is uit dit conflict. Want er valt effectief een en ander te bespreken.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei maandagavond in een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC dat hij bereid was tot een compromis over de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk en over de Krim. “Ik ben niet bereid om te capituleren. Ik wil veiligheidsgaranties. Maar ik ben wel bereid om in dialoog te gaan.” En over Oekraïens NAVO-lidmaatschap zei hij dit: “De NAVO is niet bereid om Oekraïne toe te laten, en ik wil niet de president zijn van een land dat op zijn knieën smeekt om lidmaatschap.”

Eerder had Moskou zijn eisen voor vrede op tafel gelegd: de neutraliteit van Oekraïne verankeren in de grondwet, de NAVO niet vervoegen, de Krim erkennen als Russisch grondgebied en Donetsk en Loehansk erkennen als onafhankelijke staten. Zelenski gooit die eisen dus niet meteen in de prullenmand. Niet dat er geen harde taal meer is. Maandag noemde de Oekraïense president de Russische indringers in zijn land “oorlogscriminelen”. En toen hij dinsdag per videolink het Britse parlement toesprak, zei hij: “We zullen niet opgeven en we zullen niet verliezen. We zullen blijven vechten voor ons land, koste wat het kost.”

Maar toch lijkt hij dus een opening te maken naar dialoog. “De situatie in Donetsk en Loehansk lijkt te verslechteren voor Zelenski”, zegt David Criekemans, professor internationale betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen. “De Russische troepen zijn er aan een opmars bezig. Als die zich voortzet, en de Oekraïense troepen moeten zich terugtrekken, zijn die gebieden voor Oekraïne verloren. Mogelijk wil Zelenski ze strategisch opgeven om andere delen van het land te kunnen behouden. Ondertussen heeft Rusland - impliciet dan toch - gezegd dat zijn regering niet noodzakelijk weg hoeft. Het wordt uitkijken naar wat de gesprekken in Turkije opleveren, maar dit kunnen openingszetten zijn in de richting van een diplomatieke oplossing.”