Naast een tweede generaal nu ook het moreel kwijt: Russische inval lijkt almaar meer uit te draaien op een grote desillusie

Vitalii Gerasimov is een oudgediende, een majoor-generaal die zijn land diende in Tsjetsjenië, Syrië en een Russische oorlogsheld werd nadat hij mee de Krim veroverde. Zijn dood tijdens felle vuurgevechten rond Charkov is een zoveelste teken aan de wand dat Poetins leger in Oekraïne - 240.000 man sterk - veel meer incasseert dan wint. Een zesde van de troepen zou intussen dood, gewond, gevangen of gedeserteerd zijn. “Zelfs het grote Russische leger is helemaal niet zo groots.”