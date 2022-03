Tissoudali met AA Gent mee naar Griekenland

Tarik Tissoudali reist vandaag mee met AA Gent richting Griekenland voor de heenwedstrijd van de 1/8ste finales in de Conference League tegen PAOK. Hij heeft wel nog steeds last van de knieblessure die hij opliep tegen Club Brugge. Of hij speelklaar raakt, blijft afwachten.

Ook zo’n 200 Gentse fans worden in Griekenland verwacht, waar het stadion nu tot de helft gevuld mag worden.

Scheidsrechter is de Pool Bartosz Frankowski. Die zwaait nogal makkelijk met kaarten. In het broeierige PAOK kan dat een factor worden. AA Gent heeft het geluk geen spelers te hebben die op een kaart van schorsing staan. PAOK wel, liefst zeven zelfs. Daaronder belangrijke pionnen als Crespo, aanvaller Zivkovic en topschutter Kurtic.(kvu,ssg)