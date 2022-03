Politie sluit criminele piste bij verdwijning Natacha de Crombrugghe in Peru niet uit, onderzoek gaat voort

De Peruaanse politie zet het onderzoek naar de verdwijning van Natacha de Crombrugghe voort en breidt het zoekgebied uit, aldus de lokale krant La Republica. In tegenstelling tot wat eerder werd aangekondigd, “laat de politie de criminele piste niet los”. Dat hebben de ouders van de 28-jarige Belgische vrouw, die sinds 24 januari is vermist, dinsdagavond aan het nieuwsagentschap Belga gezegd.

“Het politieonderzoek naar de verdwijning gaat voort en geen enkele piste is uitgesloten”, verzekerden de ouders van Natacha de Crombrugghe dinsdagavond, die in nauw contact staan met het federaal parket.

Volgens de Peruaanse krant La Republica concludeerden speurders van de criminele brigade Divincri d’Arequipa dat er geen bewijs is van een gewelddadige dood. “Maar het criminele spoor wordt - net als elk ander spoor - nog overwogen”, voegden de ouders van de jonge Belgische eraan toe.

Na 30 dagen onderzoek gaat het politieteam dat met het onderzoek is belast, opgeheven worden. Van agenten ter plaatse wordt verwacht dat ze hun zoekgebied uitbreiden zodra de weersomstandigheden het toelaten, aldus La Republica.

Natacha de Crombrugghe (28) wordt sinds 24 januari vermist. Ze was op trektocht in Peru. Ze had een rugzak achtergelaten in haar hotelkamer in Cabanaconde, voordat ze ‘s ochtends vertrok naar de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land.