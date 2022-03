Champions League-wedstrijd in de ban van grootste transfer die maar blijft aanslepen: hoe Real Madrid al tien jaar Kylian Mbappé opvrijt

A match (made) in heaven: vanavond trekt Kylian Mbappé (23) zijn galakostuum aan om te schitteren in Bernabéu. Met PSG, welteverstaan, en dus nog altijd niet voor Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad zijn ze al járen gek op het Franse wonderkind, en de liefde is ook wederzijds, maar tot een droomhuwelijk kwam het nog niet. Of hoe Mbappé de enige ster is die Real nog niet kon krijgen.