Personeelsverloop lag nooit zo laag in België: “Verloop is nochtans een goede zaak”

In België zijn vorig jaar de contracten van 8,1 procent van de werknemers beëindigd, omdat ze zelf het bedrijf verlieten of omdat ze ontslagen werden. Daarmee bereikte het personeelsverloop een nieuw laagterecord, zegt hr-dienstverlener Securex woensdag. Hij verwijst naar de coronacrisis.

Het percentage werknemers die zelf opstapten, bleef stabiel op 5,1 procent in vergelijking met 2020. De neiging om zelf van job te veranderen vermindert met het ouder worden: bij -25-jarigen gaat het om 12 procent, bij 55-plussers om 1,9 procent.

Daarnaast werd 3,1 procent van de werknemers met een contract van onbepaalde duur ontslagen, een “historisch dieptepunt”. Securex verwijst daarvoor naar de coronacrisis en de tijdelijke werkloosheid waarmee massaal jobverlies en faillissementen konden worden vermeden.

Dalend

Het personeelsverloop in België daalt al meer dan tien jaar, zegt Securex. In 2013 bijvoorbeeld werden nog 15 procent van de contracten van onbepaalde duur beëindigd.

“België kent al jaren een erg laag personeelsverloop, maar in 2021 hebben de coronamaatregelen dat cijfer nog verder doen dalen tot een laagterecord”, stelt Frank Vander Sijpe, directeur ‘HR Trends & Insights’ bij Securex. “Verloop is nochtans positief omdat het de nodige dynamiek brengt in de arbeidsmarkt en nieuwe jobs creëert, maar veel Belgische werknemers voelen zich veilig in hun gouden kooi.”

De studie is gebaseerd op gegevens van ruim 70.000 werknemers uit de klantenportefeuille van Securex.