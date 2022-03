Polen wil straaljagers via Amerika aan Oekraïne geven, maar VS ziet dat niet zitten: “Niet houdbaar”

De Verenigde Staten zien een voorstel van Polen om zijn MIG-29-straaljagers over te dragen aan het Amerikaanse leger, om ze vervolgens aan Oekraïne te bezorgen, niet zitten. Dat blijkt uit een mededeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Oekraïense piloten kunnen met de MIG-29-gevechtsvliegtuigen - van Russische makelij - overweg. Polen wilde al zijn toestellen ter beschikking stellen en naar de Amerikaanse legerbasis Ramstein in Duitsland vliegen, als het Amerikaanse F-16’s in de plaats zou krijgen. Vanuit Duitsland zouden de straaljagers vervolgens aan Oekraïne kunnen worden overgedragen, dachten de Polen.

Pentagon-woordvoerder John Kirby noemt die constructie in een statement echter “niet houdbaar”. Straaljagers die ter beschikking zouden komen van de Amerikaanse regering en zouden vertrekken vanop een Amerikaanse basis om in Oekraïens luchtruim te vliegen, “zouden ernstige zorgen teweegbrengen voor de hele NAVO-alliantie”, zegt hij.

Russische makelij

Zondag nog had Warschau herhaald dat het geen gevechtsvliegtuigen aan buurland Oekraïne zou leveren. Een Witte Huis-woordvoerder had een dag eerder gezegd dat Polen Amerikaanse F16-gevechtsvliegtuigen kon krijgen, als het zijn MiG-29-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne gaf. De MiG-29 is van Russische makelij en Oekraïense gevechtspiloten kunnen met dit type vliegtuig overweg.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken suggereerde zondag in de Moldavische hoofdstad Chisinau, waar hij voor crisisoverleg was, eveneens dat deze optie tot de mogelijkheden behoort. Op Twitter schreef de Poolse regering echter dat “Polen geen gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne zal sturen en (Oekraïne) ook niet zal toestaan zijn luchthavens te gebruiken”.