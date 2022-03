Oekraïense first lady: “Oekraïne zal zich nooit overgeven, het is een moord op vreedzame mensen”

Oekraïne wil vrede, maar zal zich verdedigen en zich nooit overgeven. Dat heeft de vrouw van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, in een brief geschreven die dinsdagavond is gepubliceerd. Ze riep ook op om het luchtruim boven Oekraïne te sluiten.

De Russische invasie is een “moord op vreedzame mensen”. “De oorlog in Oekraïne is niet zomaar ergens een oorlog. Dit is een oorlog in Europa en aan de grenzen met de EU”, aldus de presidentsvrouw nog.

Als de Russische president Vladimir Poetin niet wordt tegengehouden, zei ze, zal er geen veilige plek meer zijn. “Ik weet dat het klinkt als een vreselijke droom. Wat een week geleden gebeurde, is onmogelijk te geloven. Ons land was vredig, onze steden, dorpen en gemeenten zaten vol leven. Maar dit is onze nieuwe realiteit. We leven erin. En we weten niet hoe lang het zal duren. Maar we zullen zeker winnen”, schrijft Zelenska.

Het meest schokkende aan de oorlog vindt ze de kinderen die sterven. “De achtjarige Alice die op straat stierf in Okhtirka terwijl haar opa haar probeerde te beschermen, of Polina uit Kiev die met haar ouders overleed door beschietingen. De 14-jarige Arseni werd in het hoofd geraakt door wrakstukken en kon niet gered worden omdat een ziekenwagen niet tot bij hem geraakte door de branden.”