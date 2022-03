Bewoners uit Kontich geëvacueerd vanwege stabiliteitsproblemen in gloednieuw appartementsgebouw

Acht bewoners van residentie Gonthier op de hoek van de Antwerpsesteenweg met de Koningin Astridlaan in Kontich moesten dinsdagavond worden geëvacueerd vanwege stabiliteitsproblemen. De appartementen staan er amper een paar jaar. Een constructiefout zou aan de basis liggen van de problemen.

“De dragende structuur van het gebouw rust op kolommen en daarbij is blijkbaar in de kelder een constructiefout gebeurd”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Dat had zich in de appartementen al geuit in scheurtjes in de muren. De voorbije dagen waren die erger geworden en ook een van de dragende balken was gebarsten. Daardoor werd alarm geslagen. Dinsdag werden reeds stuttingswerkzaamheden uitgevoerd en kwam een stabiliteitsingenieur ter plaatse. Op een bepaald moment is een van de betonnen balken in de vloerplaat gezakt.”

Het gaat meer bepaald om het hoekgebouw. Acht bewoners moesten worden geëvacueerd. Tot dinsdagavond laat was de brandweer nog bezig met het gebouw te stabiliseren. “Daarna kunnen de bewoners terugkeren naar hun woonst. Dat kan waarschijnlijk nog vanavond (dinsdag, red.) of ten laatste morgen.”

“Aanvankelijk hadden we het gemeentehuis opengesteld voor de eerste crisisopvang, in afwachting van hun terugkeer konden de bewoners terecht bij familie en vrienden.”

