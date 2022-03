Nog tien dagen elke dag zon: vandaag al terrasjesweer met maxima tot 16 graden

De zon blijft stralen, de maxima lopen op tot 16 graden : de vroege lente laat zich voelen, met woensdag en donderdag zacht terrasjesweer. Dat blijft ook nog even duren. “In het weekend wordt het frisser, maar volgende week gaan we weer richting 17 graden”, zegt weerman David Dehenauw.

Woensdag en donderdag zijn droog en zonnig, zo meldt het KMI. Over het westen verschijnen er in de namiddag enkele wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het helder. Het mooie weer blijft ook nog even duren, zegt David Dehenauw. “Tot 19 of 20 maart krijgen we temperaturen die ofwel normaal zijn, ofwel zachter dan normaal. En elke dag schijnt de zon. Het zal niet elke dag even zonnig zijn als vandaag, maar elke dag zijn er wel zonnige perioden.”

Dat is niet geheel uitzonderlijk bij de start van de lente. “Een jaar of twee geleden, bij het begin van de eerste lockdown, was er ook zo’n periode van mooi weer.” Voorlopig sneuvelen er ook geen records. “Voor 9 maart ligt het record zelfs op 21 graden, in 2014. Voor 10 maart op 18,7; ook in 2014.”

Vrijdag kunnen er wel rukwinden zijn, en het weekend kondigt zich frisser aan. In het centrum van het land blijft de temperatuur dan schommelen rond de 12 graden. Hier en daar kan wat regen vallen. “Maar in Vlaanderen wordt het de komende tien, veertien dagen niet kletsnat of met vrieskou. Volgende week stijgt de temperatuur weer tot 15 à 17 graden, zonder nachtvorst. Het is niet helemaal uitgesloten dat dan nog ergens een dagrecord sneuvelt.”