Vader van gezin dat symbool werd van Poetins gruwel deelt hun foto’s: “Vergeef me”

Geen beeld dat de oorlog in Oekraïne beter toont dan de foto die zondag gemaakt werd in Irpin: een moeder en haar twee kinderen liggen dood op straat, ten prooi gevallen aan het roekeloze Russische geweld. De weduwnaar heeft nu foto’s van zijn vrouw en twee kinderen gedeeld op Facebook. “Vergeef me”, schrijft hij erbij.

Guy Stevens Bron : the sun

Hartverscheurend was het, hoe Tatyana Perebeynos (43) en haar kinderen Nikita (18) en Alise (9) in het midden van de straat lagen. Net als de man naast hen, die niet bij hen hoorde, overleefden ze de Russische bombardementen niet. Rond hen liggen reiskoffers en een mand voor een huisdier. Vroeger vluchten kon niet omdat haar moeder ziek was, en de uiteindelijke vluchtpoging werd hen fataal.

Op Facebook heeft Sergeii Perebeynos, de vader van de twee kinderen en echtgenoot van Tatyana, foto’s van zijn betreurde gezinsleden gedeeld. “Ze zijn allemaal van mij afgepakt. Tatyana heeft het niet gehaald. Waarom? Wat gaat het volgende zijn. Ik ben op komst, ik moet je nog één keer zien. Vergeef me dat ik er niet was om je te beschermen.”

Ook een van de honden van het gezin is omgekomen door de bombardementen, schrijft hij nog. “Helaas is een van mijn beste vrienden hen achterna gevlogen.”

Op sociale media hadden ook collega’s en vrienden al hulde gebracht aan Tatyana, die financieel verantwoordelijke was in een IT-bedrijf, en de kinderen. “We zijn geschokt”, schreef een collega. “Onze harten zijn gebroken. Er zijn niet genoeg woorden om onze pijn en ons verdriet uit te drukken.”