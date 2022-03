Endurance na 107 jaar ontdekt bij Antarctica: “Het mooiste wrak dat ik ooit gezien heb”

Het verhaal van de Endurance is bijna straffer dan fictie. Hoe een ontdekkingsreiziger vertrok met een wild plan, zijn schip in het ijs geplet zag, en hoe de voltallige crew van 28 uiteindelijk thuis geraakte na maanden overleven op een onbewoond eiland. Dat het schip, een driemaster, nu gevonden is na verschillende mislukte pogingen, is dan een treffend einde.

© Endurance22 Expedition

De Endurance vertrok eind 1914 vanop het Britse eiland Zuid-Georgië, in de zuidelijke Atlantische Oceaan, voor de Trans-Arctische Expeditie. Shackleton wilde als eerste Antarctica over het land oversteken, van de Weddellzee naar de Rosszee, via de Zuidpool.

Maar in januari 1915 raakte het schip vast in het ijs in de Weddellzee. Maandenlang zat het schip gevangen, maar het bezweek uiteindelijk aan de druk van het ijs en zonk in november 1915. De bemanning trok verder over het zeeijs, moest zich voeden met zeehonden en pinguïns en bereikte uiteindelijk in drie reddingsboten het onbewoonde Elephant Island. Van daaruit roeiden Shackleton en een handvol bemanningsleden 1.300 kilometer terug naar Zuid-Georgië. Na vier pogingen slaagde Shackleton er in augustus 2016 in de rest van de crew op te pikken van Elephant Island, twee jaar nadat de expeditie was vertrokken.

Een Zuid-Afrikaanse ijsbreker vertrok in februari van dit jaar voor een expeditie met als doel het wrak terug te vinden. Wetenschappers vonden het afgelopen weekend eindelijk terug in de Weddellzee. Het ligt 3 km diep in het water en op videobeelden die de expeditie kon maken, is te zien dat het wrak nog redelijk intact is.

Een beeld van de ijsbreker — © AFP

“We zijn overmand door hoeveel geluk we hebben”, aldus Mensun Bound, één van de expeditieleden, aan persbureau Reuters. “Dit is het mooiste houten scheepswrak dat ik ooit heb gezin. Het staat rechtop, intact, en in een fantastische staat van bewaring.” De expeditie werd geleid door de Britse poolreiziger John Shears, en het schip werd gevonden op zes kilometer van de laatst genoteerde positie.