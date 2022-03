Vriend van 18-jarig meisje dat stierf door overdosis krijgt vijf jaar cel met uitstel

Drie mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij het overlijden aan een overdosis XTC van een meisje van 18 vorig jaar in Gent, krijgen geen effectieve celstraffen. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De 20-jarige vriend van het slachtoffer, die de hulpdiensten niet belde toen zijn vriendin in nood verkeerde, werd veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel onder voorwaarden.

De feiten dateren van 21 februari 2021. De 20-jarige vriend van het meisje had de politie gebeld dat zijn vriendin overleden was nadat ze samen XTC-pillen hadden genomen. De vriend werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Samen met hem werd zijn 26-jarige bovenbuur vervolgd, omdat die hem de drugs had gegeven. De eigenlijke dealer van de drugs, een 21-jarige Gentenaar, was de derde beklaagde.

”Onvoorstelbaar egoïsme”

Volgens de burgerlijke partij had het meisje gered kunnen worden als haar vriend vroeger de hulpdiensten had verwittigd na de tekenen van MDMA-overdosis. “Hij heeft haar als een lappenpop over en weer gesleurd. Hij heeft haar op toilet en onder de douche gezet en haar daar een half uur laten zitten. Hij heeft zeven en een half uur vastgesteld dat zijn vriendin in nood verkeerde en heeft niet het nodige gedaan om haar te redden.”

“De houding van de beklaagde geeft blijk van onvoorstelbaar egoïsme”, oordeelde de rechtbank. “Hij heeft naar eigen zeggen nagedacht om de hulpdiensten te bellen maar was bang omdat zijn eigen toekomst ‘naar de kloten’ zou zijn.”

Berichtjes gefabriceerd

De openbare aanklager had acht jaar cel gevorderd voor de vriend en dertig maanden cel voor de twee drugdealers. “De morele verantwoordelijkheid voor de dood ligt bij de vriend. Hij heeft fysiek geweld tegen haar gebruikt, er waren letsels aan haar hals. Hij heeft haar de XTC gegeven en handelde niet toen ze in nood was. Achteraf heeft hij berichtjes gefabriceerd om te doen of ze nog leefde.” De rechtbank achtte ook bewezen dat de sporen aan de hals van het slachtoffer het gevolg waren van de fysieke agressie van de beklaagde.

Alle drie de beklaagden zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer, besloten de drie rechters. De vriend kreeg vijf jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Hij kreeg een verbod op drugsgebruik en moet een verslavingsbegeleiding volgen, en een behandeling voor zijn psychische problematiek. De twee dealers kregen respectievelijk 24 maanden cel met uitstel en 30 maanden met uitstel. De nabestaanden van het slachtoffer kregen een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro.