VUB spin-off ontwikkelt minder belastende vruchtbaarheidsbehandeling

Een team wetenschappers van de VUB en het UZ Brussel heeft een nieuwe vruchtbaarheidsbehandeling ontwikkeld die minder belastend is. Met de CAPA-IVM-methode kan IVF gebeuren na een minimale of zelfs geen hormoonbehandeling van de vrouw.

De methode is ontwikkeld door wetenschappers van het Follikel Biologie (FOBI) onderzoekslabo van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Brussels IVF, het centrum voor reproductieve geneeskunde van UZ Brussel. Concreet gaat het om een nieuwe manier voor in vitro maturatie van eicellen, genaamd CAPA-IVM. Dat is een methode die een milde aanpak en een minder zware vruchtbaarheidsbehandeling mogelijk maakt bij patiënten met vruchtbaarheidsproblemen. Om de behandeling tot bij de patiënt te brengen, werd Lavima Fertility, een spin-offbedrijf van de VUB en UZ Brussel, opgericht.

De CAPA-IVM-methode is een alternatieve benadering voor het verkrijgen van eicellen bij vrouwen die IVF ondergaan, waarbij de eicellen van de vrouw na een minimale of zelfs helemaal geen hormoonbehandeling worden verkregen en vervolgens in vitro worden gerijpt. De eicellen worden nadien bevrucht en volgen de standaardprocedures voor embryokweek en -overbrenging zoals bij standaard IVF.

Ook voor kankerpatiënten

De eerste klinische bewijzen van de doeltreffendheid en veiligheid van de CAPA-IVM-technologie zijn veelbelovend. In totaal werden 96 baby’s geboren met CAPA-IVM als resultaat van de gepubliceerde gerandomiseerde studie waarin CAPA-IVM werd vergeleken met standaard IVF. De neonatale gezondheid van de baby’s die na beide IVF-methoden werden geboren, was vergelijkbaar, aldus het persbericht.

CAPA-IVM kan ook worden toegepast op het gebied van oncofertiliteit die gericht is op het behoud van eicellen bij vrouwelijke kankerpatiënten. “Het belangrijkste voordeel van CAPA-IVM is dat het de risico’s en de lasten vermindert voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen en een kinderwens. We maken ook nieuwe opties voor kankerpatiënten mogelijk”, zegt emeritus prof. Dr. Johan Smitz.