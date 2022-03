Veel inwoners proberen twee weken na de start van de oorlog Kiev nog steeds te verlaten. Nochtans is het in de Oekraïense hoofdstad - naast het afgaan van het luchtalarm - opvallend rustig. Maar die rust is volgens velen niet meer dan de stilte voor de storm. Hoeveel Russische soldaten zijn op weg naar Kiev? Hoe sterk is de Oekraïense verdediging? En wat als de hoofdstad valt? Experts beantwoorden de belangrijkste vragen.