Vriend die Jana (18) uren liet creperen na overdosis XTC krijgt 5 jaar cel: “Ik ben laf geweest”

De politie kreeg in februari vorig jaar een alarmerend telefoontje van de vriend van Jana. Ze was overleden nadat ze samen met haar vriend XTC-pillen had genomen in hun appartement in de Kasterbant, een verbindingsstraat tussen de Heernislaan en de Eendrachtstraat.

De pillen hadden ze gekocht van een bovenbuur en rond middernacht liep het mis. Jana werd lijkbleek en kreeg geen adem meer. Haar vriend bood geen hulp. Schuldig verzuim, volgens de rechtbank.

“In zijn verhoor verklaarde hij laf geweest te zijn en dat hij de hulpdiensten niet durfde te bellen omdat hij vreesde voor de gevolgen voor hem. Pas ’s ochtends belde hij om hulp en toen was zijn vriendin al overleden. Hij liet haar ondertussen een lange doodstrijd voeren”, staat in het vonnis.

15.000 euro

De vriend kreeg woensdag vijf jaar celstraf, met uitstel en gekoppeld aan enkele voorwaarden. Zo mag hij geen drugs meer gebruiken en moet hij begeleiding zoeken voor zijn drugs- en psychosociale problematiek. De bovenbuur die de XTC verschafte en zijn dealer kregen respectievelijk 24 maanden en dertig maanden cel, beiden met probatie-uitstel.

De drie beklaagden moeten de mama van Jana 15.000 euro schadevergoeding betalen. De schadevergoeding voor de papa wordt later bepaald.

LEES OOK. Vriend liet overleden Jana (18) 7,5 uur afzien na overdosis xtc: “Hij fabriceerde berichtjes om te doen of ze nog leefde”