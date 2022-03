Van wolfwerende omheiningen tot schadegevallen: Kostenplaatje voor samenleven met de wolf opgelopen tot 212.000 euro

Het prijskaartje voor het samenleven met de wolf is vorig jaar in Vlaanderen opgelopen tot 212.050 euro. Dat meldt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld), die daarover verschillende cijfers verzamelde.

In 2021 werden 77 schadegevallen gemeld waarbij indieners de wolf als veroorzaker zagen. Slechts in 54 van de 77 gevallen kon de schade na onderzoek effectief aan hen worden toegeschreven. Negen gevallen zijn nog in onderzoek. Limburg spande de kroon met 45 meldingen.

Vorig jaar werd er volgens de meest recente cijfers in totaal 32.514 euro aan schadevergoedingen uitbetaald. In 2018, 2019 en 2020 was dat nog respectievelijk 2.990, 10.507 en 22.574 euro. De kosten voor wolfwerende omheiningen voor niet-professionele veehouders liepen op tot 64.753 euro voor 58 dossiers. Daarnaast waren er de kosten voor het voorafgaand onderzoek, de plaatsbezoeken en de informatiecampagnes, maar ook bijvoorbeeld voor de aankoop en het gebruik van wildcamera’s.

“Als we alles optellen, kostte het samenleven met de wolf ons afgelopen jaar 212.050 euro. Tegenover 2020, toen we afklopten op een kostenplaatje van 152.207 euro, zien we dus een toename met 39 procent”, aldus Coenegrachts. Hij herinnert eraan dat de Europese bescherming van de wolf vrij absoluut is. “Binnen Europa werd recent wel nog gedebatteerd over een herziening van de beschermingsstatus van de wolf. Indien dat zou gebeuren, kunnen ook andere pistes, zoals wolvengebied omheinen, onderzocht worden op hun economische en ecologische haalbaarheid”.