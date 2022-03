Stroomhalsbanden voor honden verboden vanaf 2027

Over het verbod op stroomhalsbanden is al veel langer discussie. Tegenstanders zeggen dat de halsbanden, die honden een stroomstoot geven bijvoorbeeld wanneer ze blaffen of wanneer het baasje hen wil vermanen, onnodig dierenleed veroorzaken. Maar bepaalde instanties zoals het leger en de politie gebruiken stroomhalsbanden om dieren af te richten. Er was ook verzet van bepaalde gedragstherapeuten, die beweerden dat stroomhalsbanden voor hen noodzakelijke instrumenten zijn.

In de overgangsperiode kunnen instanties die stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven. Er komt geen uitzondering voor het leger, de politie of de gedragstherapeut.

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven wel toegelaten. Bij dit soort halsbanden voelt het dier alleen iets wanneer een bekende begrenzing overschreden wordt. Het dier kan met andere woorden zelf elke schok vermijden door eenvoudigweg binnen de begrenzing te blijven.

“Stroomhalsbanden voor honden werden lange tijd niet in vraag gesteld, maar we zijn als Vlaamse samenleving geëvolueerd”, zegt Weyts. “Het is onze verdomde plicht om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden. Achterhaalde instrumenten zoals de meeste stroomhalsbanden horen niet meer thuis in Vlaanderen.”