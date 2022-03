Vaccinatieplicht in Oostenrijk gaat voorlopig in de koelkast

De vaccinatieplicht tegen COVID-19 gaat in Oostenrijk voorlopig de koelkast in. Dat heeft Karoline Edtstadler, minister belast met grondwettelijke zaken, woensdag laten weten. Reden is de minder ziek makende omikronvariant van het coronavirus.

De wet op de vaccinatieverplichting was nauwelijks een maand in voege. Die wordt nu opgeschort. Oostenrijk ziet geen noodzaak meer, in het licht van de omikronvariant, die over het algemeen een veel milder ziekteverloop toont dan de deltavariant, die voor omikron dominant was.

“Er zijn momenteel veel argumenten om te stellen dat een dergelijke inbreuk op de grondrechten niet gerechtvaardigd is”‘, zei Edtstadler woensdag op een persconferentie.

De wet op de vaccinatieverplichting was in voege sinds 5 februari, voor het overgrote deel van de 18-plussers in Oostenrijk. Een dergelijk brede maatregel was binnen de Europese Unie ongezien. Controles op de verplichting hadden in principe medio maart moeten beginnen.