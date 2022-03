Bezorgdheid over Tsjernobyl: kerncentrale losgekoppeld van de stroom, maar volgens Rusland is “alles onder controle”

In Oekraïne maken ze zich zorgen over de kerncentrale van Tsjernobyl. Niet alleen duiken berichten op dat het personeel daar oververmoeid is, daarnaast is de kerncentrale sinds daarnet losgekoppeld van het elektriciteitsnet en houdt dat gevaren in. “Alles is onder controle”, zegt een Russische expert, maar Oekraïense instanties delen die mening niet.

Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) waarschuwde er in de nacht van dinsdag op woensdag voor dat de veiligheid van de centrale verslechterde omdat het personeel er al twee weken onafgebroken aan de slag is. Bovendien kan het IAEA enkel via e-mail met de kerncentrale communiceren.

“De reactie van het IAEA is normaal, maar ik kan meedelen dat de centrale onder controle staat van het Russische leger en het Oekraïense militaire personeel, dat de veiligheid van het nucleaire en radioactieve materiaal op de site, garandeert”, zegt Aleksander Oevarov van de Russische NGO ANO Atominfo-Center aan het Russische persagentschap Tass.

Oevarov erkent wel dat het aflossen van het personeel urgent is. “Het reële probleem in Tsjernobyl is dat het personeel niet kan worden afgelost. Dat is slecht nieuws, want vermoeide mensen maken sneller fouten.”

Losgekoppeld

Een bijkomende bezorgdheid kwam woensdagvoormiddag. De Oekraïense netbeheerder maakte dan bekend dat de kerncentrale sinds de Russische inval afgesloten is van het stroomnet. Door de beschietingen zou de elektriciteitsvoorziening beschadigd zijn geraakt. En dat is gevaarlijk, zo zegt Energoatom, want elektriciteit is nodig om de nucleaire brandstoffen voldoende af te koelen.

Helaas zorgen de gevechten in de regio ervoor dat herstellingen onmogelijk zijn. Het is dus niet duidelijk hoe zorgwekkend de situatie is.