Ook geen quarantaineplicht meer voor niet-gevaccineerden na hoogrisicocontact binnen gezin

Vandaag is dat al het geval voor wie gevaccineerd is en dat breidt dus uit naar wie niet of onvolledig gevaccineerd is. Dat zijn de verschillende ministers van Volksgezondheid woensdag overeengekomen.

Het blijft wel sterk aanbevolen voor iedereen om zeven dagen na het contact een mondmasker te dragen buiten het gezin of een dagelijkse zelftest te doen, indien een mondmasker niet mogelijk is.