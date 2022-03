Jimmy Sierens streed 50 jaar geleden in Congo en voelt zich nog steeds fit genoeg om die ervaring nu in Oekraïne te benutten. — © sbr

Roeselare

Meer dan vijftig jaar nadat Roeselarenaar Jimmy Sierens (77) in Oost-Congo tegen rebellen vocht, heeft hij zich nu aangemeld voor de strijd in Oekraïne. “Ik heb niet het gevoel dat mijn leven als para is afgerond.”