Alweer bedrijf van Sihame El Kaouakibi failliet: reclamebureau ontving 40.000 euro voor ‘jongerenproject’ bij Antwerpse politie

WannaCatch, een van de vennootschappen waarin de omstreden politica Sihame El Kaouakibi een vinger in de pap had, is failliet verklaard. Het reclamebureau ontving voor een opdracht 40.000 euro van de Antwerpse politie in 2019.

WannaCatch is al het tweede bedrijf van El Kaouakibi, met ‘Wanna’ in de naam, dat failliet ging nadat het jobplatform WannaWork in de zomer van 2021 de boeken moest neerleggen door schulden. Beide vennootschappen werden geleid door Erika Nyugen.

El Kaouakibi is aandeelhoudster en was tot november 2019 bestuurder bij WannaCatch. Het reclamebureau haalde in 2019 voor 40.000 euro een project van de Antwerpse politie binnen om de kloof met jongeren te verkleinen. Het schreef zichzelf (onterecht) aan als jongerenwerking om zo het contract binnen te krijgen.

Eerder ging ook het jongerenproject van El Kaouakibi, Let’s Go Urban, failliet door de schuldenberg van ruim 200.000 euro en het stopzetten van de samenwerking met (en door) de stad Antwerpen.

LEES OOK. De villa van Sihame El Kaouakibi en haar vriendin staat gewoon te huur: wij gingen er logeren

LEES OOK. Jongeren van ‘Let’s Go Urban’ reageren op schandaal rond Sihame El Kaouakibi : “Bezorgd dat we onze tweede thuis verliezen”