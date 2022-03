Van je hobby je beroep maken is één ding, maar je hobby naar de beurs is nog wat anders. Toch is dat wat Filip De Mazière (58) en zijn echtgenote Caroline De Dijcker (59) gedaan hebben. Sinds gisteren is het familiebedrijf dat duurzame versnellingsbakken ontwikkelt beursgenoteerd. “Volgend jaar moeten de eerste series van de band rollen.”