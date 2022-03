Neymar tegen zijn troonopvolger, Gouden Bal-laureaten op leeftijd én een Franse strijd: vier duels in Real-PSG om naar uit te kijken vanavond

Vanavond kruisen Real Madrid en Paris Saint-Germain de degens met als inzet een ticket voor de kwartfinale van het kampioenenbal. De ontmoeting tussen de competitieleiders uit Spanje en Frankrijk is een absolute topaffiche die nog wordt afgekruid met een aantal interessante duels in het duel.

Neymar tegen zijn troonopvolger

Een van de redenen van de bankzittersrol van Eden Hazard bij Real Madrid, luistert naar de naam Vinicius Junior. De nog altijd amper 21 jaar oude Braziliaan heeft zijn ‘grootste manco’ – efficiëntie – dit seizoen definitief uitgewist en is niet meer weg te denken uit de basiself van de Koninklijke. De competitiestatistieken van de flankaanvaller, die een zeer complementair duo vormt met Karim Benzema, zijn met 13 doelpunten en 8 assists uitstekend en ook in de Champions League blonk hij tijdens deze jaargang al uit (2 treffers, 4 assists). In de heenwedstrijd (1-0 voor PSG) had hij het net als zijn ploegmaats niet onder de markt, de return biedt een ideaal decor om zijn duivels te ontbinden en Real alsnog naar de kwartfinale te leiden.

Een jonge Braziliaanse linksbuiten die op jonge leeftijd doorbreekt aan de top van het Spaanse voetbal, de link met Neymar is snel gelegd. De Parijse ster, die enkel Pelé nog voor zich moet dulden op de bijzonder rijk gestoffeerde topschutterslijst van de Braziliaanse nationale ploeg, laat dit seizoen wat minder goals en assists optekenen dan gewoonlijk. Dat heeft vooral te maken met het feit dat hij veel wedstrijden aan zich moest laten voorbijgaan door blessures, al is dat op zich misschien wel een teken aan de wand en een indicator van de aanstaande troonopvolging door Vinicius. Die kwam al 11 keer uit voor de Seleçao, maar scoren lukte nog niet.

Gouden Bal-laureaten op leeftijd

Ballon d’Or-winnaars Luka Modric (1) en Lionel Messi (7). — © REUTERS

De wedstrijd tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain brengt ook een duel met zich mee tussen zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar Lionel Messi (34) en Luka Modric (36), de laureaat van 2018. Ze hebben ondertussen al een gezegende leeftijd bereikt, maar halen allebei nog een uitstekend niveau. De Argentijn krijgt wel wat kritiek omdat zijn doelpuntenproductie in de Ligue 1 voorlopig tegenvalt, maar in de Champions League was hij met 5 treffers absoluut al beslissend voor PSG.

De doelpuntenteller zegt hoe dan ook niet alles: niemand in de Franse competitie leverde dit seizoen meer assists af dan Messi en in nevenklassementen zoals ‘aantal gecreëerde kansen’ hoort hij ook gewoon bij de beste leerlingen van de klas. L’Equipe voerde de druk gisteren alvast wat op door de voorpagina in zijn teken te plaatsen en te verwijzen naar de topprestaties van Messi op bezoek bij Real.

Carlo Ancelotti ziet nog geen vaste rol als basisklant weggelegd voor Federico Valverde en Eduardo Camavinga en kiest doorgaans voor het traditionele trio Casemiro - Kroos - Modric. De Kroaat is de oudste van de drie, maar wel de enige die zeker speelt tegen PSG: Casemiro is geelgeschorst, Kroos herstelt van een hamstringblessure en is onzeker voor de kraker in de CL.

Dat op klasse geen leeftijd staat, bewees Modric afgelopen zaterdag nog maar eens. In de wedstrijd tegen Real Sociedad scoorde hij op sublieme wijze. Het contract van de middenvelder loopt na dit seizoen af, maar hij gaat er hoogstwaarschijnlijk nog een jaartje bijdoen in Madrid.

Keepersduel

Mauricio Pochettino heeft dit seizoen een vreemde en vrij unieke situatie gecreëerd: er is geen vaste nummer één bij PSG. Gianluigi Donnarumma (23) speelde één wedstrijd meer in de Champions League dan Keylor Navas (35) en wordt tussen de palen verwacht, maar een basisplaats in Bernabéu zou anderzijds erg mooi zijn voor de Costa Ricaan. Navas won de Beker met de Grote Oren driemaal als speler van Real Madrid (2016, 2017, 2018).

Thibaut Courtois en Keylor Navas: geen boezemvrienden. — © EPA-EFE

Voor Thibaut Courtois wordt het in elk geval een speciale partij: ofwel kan hij revanche nemen voor de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK tegen die andere boomlange topdoelman, ofwel kijkt Courtois de keeper in de ogen die hij bij Real uit de ploeg verdreef. Navas wou toen eigenlijk niet vertrekken en zou erg afstandelijk omgegaan zijn met de Belgische doelwachter. “Dag en nacht verschil met de warme relatie die Thibaut had met Petr Cech bij Chelsea”, liet vader Thierry Courtois eerder optekenen.

Franse doelpuntenmachines

Real Madrid tegen PSG is ook Karim Benzema tegen Kylian Mbappé. Benzema heeft dit seizoen in alle competities samen 27 keer gescoord, Mbappé staat op 24 goals. In de Champions League troffen de Franse doelpuntenmachines elk 5 keer raak. De statistieken van beide spelers zijn ronduit weergaloos: Benzema is sinds het vertrek van Ronaldo de absolute sterkhouder van Real Madrid, Mbappé bereikt mijlpalen waar zelfs Messi en co. alleen maar van konden dromen toen ze 23 jaar oud waren.

Kylian Mbappé en Karim Benzema: straks ook ploegmaats in clubverband? — © ISOPIX

Bij de nationale ploeg spelen Benzema en Mbappé al aan elkaars zijde, in juli worden ze mogelijk ook ploegmaats in clubverband. Mbappé, die straks ondanks een geïncasseerd tikje op training in de basis verwacht wordt, heeft binnenkort een transfervrije status en kan kiezen tussen een verlengd verblijf bij PSG en zijn droomclub Real Madrid. Beide clubs zijn alvast bereid om een exuberant salaris uit te keren aan het Franse wonderkind.

