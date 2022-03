Politie vindt meer dan 5 miljoen euro cash in Amsterdamse woning

In een woning in het centrum van Amsterdam heeft de politie afgelopen donderdag meer dan vijf miljoen euro aan contant geld aangetroffen. Dat is het hoogste geldbedrag dat de Landelijke Eenheid tot nu toe dit jaar heeft gevonden. Agenten gingen in de woning kijken nadat ze een verdachte ontmoeting op straat hadden gezien. Een veertigjarige Serviër is aangehouden.