Russische soldaten dringen tuin binnen maar worden door ongewapend koppel weggejaagd

De strijd om Oekraïne woedt niet enkel in de steden van het Oost-Europese land, maar wordt ook uitgevochten op sociale media. Dagelijks verschijnen tientallen video’s van daden van Oekraïens verzet om het moraal van de belegerde bevolking op te krikken. Sinds kort doen bovenstaande beelden de ronde op Twitter, die in Voznesensk, dat in de buurt van havenstad Odessa ligt, zouden zijn gemaakt. Vier Russische soldaten dringen een tuin binnen, maar krijgen allesbehalve een warm welkom van de bewoners van het huis en worden weggejaagd. De echtheid van de beelden is niet geverifieerd, maar worden gebruikt als voorbeeld van de Oekraïense moed en dapperheid.