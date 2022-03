Rafael van der Vaart aan de slag als interim-trainer bij Deense Esbjerg

Van der Vaart zal de taken van trainer op zich nemen totdat de club een opvolger voor Vrabec heeft gevonden. De clubleiding stelde de Duitser verantwoordelijk voor de matige prestaties dit seizoen.

De 39-jarige Van der Vaart, oud-speler van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur, Real Madrid en Hamburger SV, speelde in zijn nadagen ook nog even voor de Deense club. Hij woont samen met zijn partner Estavana Polman in Denemarken. Polman speelt bij handbalclub Esbjerg, dat uitkomt in de topdivisie van de Deense competitie.