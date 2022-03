“We verwachten in de komende dagen veel meer patiënten in militair hospitaal. Dat gaat een probleem zijn”

“Vandaag was het mijn eerste werkdag in het brandwondencentrum van het militair hospitaal. Tussen de operaties en behandelingen door heb ik wat tijd om te schrijven. Het zwaarste geval vandaag was een soldaat die geraakt werd aan het been. Op zijn bil: een wonde van om en bij de 12 centimeter diameter. In zijn kuit is een wonde van ruim 20 centimeter lang. Geen tijd gehad om te vragen hoe hij die heeft opgelopen. We catalogiseren het gewoon als: trauma.”

“Het voordeel van een militair ziekenhuis is dat die doorgaans beter voorzien zijn dan burgerziekenhuizen. We verwachten wel dat in de komende dagen veel meer patiënten gaan toekomen. Dat gaat een probleem zijn omdat niet alle diensten klaar zijn. Ook slinken de voorraden met materiaal zienderogen.”

“Wat we snel tekort gaan hebben: katheters, sterk absorberende verbanden, antiseptica, lokale verdovingsmiddelen, allerlei gels voor brandwonden… Ook qua pijnstillers zitten we nipt. Zelfs brancards komen we tekort. Frustrerend, want dan zouden we meer operatiekwartieren in gebruik kunnen nemen. Normaal komen vrijdag nog drie nieuwe ambulances met medisch materiaal uit Gent toe. Ik heb de inventaris niet gezien, maar ik hoop dat ze veel bij hebben. En hoe het met mij gaat? Geen tijd en geen zin om daarover te praten.”

(adm)