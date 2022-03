Dat ze niet wilde vluchten, maar net als haar man en veel landgenoten liever in Oekraïne bleef, maakte ze al van bij het begin duidelijk. Daar speelt de Oekraïense first lady Olena Zelenska (44) een steeds prominentere rol, via sociale media. Eerst stak ze er vooral haar volk een hart onder de riem, nu spreekt ze er ook de rest van de wereld toe.