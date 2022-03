Kan jij nog uit aan je energiefactuur? Als het antwoord nee is, dan ben je zeker niet alleen. Er kwam bij de Vlaamse Ombudsdienst “één lange stroom van klachten” over energie binnen. En dat is logisch, klinkt het: “Het is voor steeds meer gezinnen te moeilijk geworden om nog te kunnen vertrouwen op de eigen keuzes.” De ombudsman pleit voor een drastische vereenvoudiging.