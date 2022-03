Hoe een gedumpte ‘Tsjernobyl-baby’ nu uitgroeit tot een Amerikaanse ster op de Paralympische Spelen

Terwijl in haar geboorteland Oekraïne de oorlog woedt, wint Oksana Masters (32) de ene na de andere medaille op de Paralympische Spelen in Peking. Vier keer al haalde ze het podium, weliswaar voor het Amerikaanse team. Daar komt ze voor uit omdat haar Amerikaanse moeder haar adopteerde uit het weeshuis, waar ze werd achtergelaten met meerdere afwijkingen als gevolg van de Tsjernobyl-kernramp. “Roeien was mijn manier om emoties, woede en frustratie te uiten.”