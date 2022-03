AA Gent laadt zich (zonder Bezus) op voor heenwedstrijd in de heksenketel van PAOK: “We willen naar de kwartfinale!”

De Buffalo’s beleven nog eens een Europese lente maar in Thessaloniki weet de winter niet van wijken. Toch is Hein Vanhaezebrouck niet uit zijn lood te slaan en de Gentse coach zet ook nog eens de puntjes op de i: “Presteren in de Conference League was tot nu toe altijd heel belangrijk. Voor mij verandert de kwalificatie voor de bekerfinale daar niets aan.”

Tarik Tissoudali reisde met de 27-koppige Gentse spelersgroep af naar Thessaloniki maar het is nog niet duidelijk of de Marokkaanse international effectief in aanmerking komt voor een wedstrijdselectie: “Ik weet nog niet hoe het met Tarik is”, bleef Vanhaezebrouck op de vlakte. “Hij deed deze middag al wat individuele oefeningen en in principe zal hij ook een deel van de training afwerken maar nu kan ik je nog niet meer zeggen.”

Een eventuele afwezigheid van Tissoudali zou natuurlijk een sportieve aderlating zijn maar toch lijkt HVH niet meteen te panikeren mocht hij geen gebruik kunnen maken van zijn topschutter: “Nee, dat zou geen probleem zijn voor ons game plan. We hebben nog voldoende opties en dan zullen we wel een oplossing vinden met de jongens die wel beschikbaar zijn.”

Wie er zeker niet bij zal zijn, dat is Roman Bezus. De Oekraïener, die afgelopen weekend nog de winning goal scoorde tegen Zulte Waregem, testte positief op het coronavirus en moet de Griekse clash dus laten passeren.

In het Gentse kamp hoor je ondertussen wel wat vragen en opmerkingen over het bijzonder zware programma van de Buffalo’s. Toch wil de Gentse coach in geen geval kiezen tussen ver doorstoten in de Conference League of focussen op de Belgische competitie en beker: “Kampioen spelen is het beste. Maar een prijs pakken, is altijd belangrijk.

© BELGA

Drie fronten

“Toch vind ik niet dat we iets moeten laten vallen, waarom zouden we focussen op één target. Dat is toch gek om te horen. Ik herinner me dat we bij de start van het seizoen als doel voorop hadden gesteld om Europees door te stoten omdat dit belangrijk was. Veel matchen spelen, dat brengt ook veel geld op. Eerste worden in de poule, idem dito. Dat was toch belangrijk?”

Dus wil Hein Vanhaezebrouck op drie fronten actief blijven: “Wij willen inderdaad opnieuw een ronde verder. Mijn spelers zijn ambitieus en ze willen op elk front ver raken. Mijn team is klaar maar blessures zijn natuurlijk altijd een risico. Al liepen we op training – daags voor de match tegen Zulte Waregem – vier of vijf blessures op. Dat kan altijd gebeuren. Als je het aan mijn spelers vraagt, zullen ze duidelijk zeggen: laat ons maar matchen spelen

Uiteraard is het Gentse programma bijzonder druk. Indien de Buffalo’s doorstoten naar de kwartfinale, voor het eerst sinds de clash in de Uefa Cup tegen Ajax in 1992, zouden vier dagen voor de bekerfinale tegen Anderlecht de return van de kwartfinale in de Conference League moeten afwerken: “April wordt sowieso heel druk maar we moeten niets laten vallen. We moeten als voetballers denken. Als speler zou ik hier ook liever voor hebben gevochten.”

“Ik verwittig niemand”

Vanhaezebrouck maakte van de trip naar Griekenland ook meteen gebruik om zijn hele spelersgroep nog eens bij elkaar te hebben op buitenlandse bodem: “Ik wilde inderdaad absoluut iedereen er bij hebben, maar die 27 namen publiceren dat was misschien toch een foutje. Sommige jongens zijn niet eens speelgerechtigd en anderen zullen hier in Thessaloniki aan hun revalidatie verder werken.”

De sfeer in Thessaloniki in elk geval hevig te worden: “Ik verwittig niemand. We nemen de ervaring van de vorige matchen mee. De spelers leren ook hé. Zij weten waar ze zich aan kunnen verwachten. Iedereen kan een fout begaan. Maar als je iemand anders een fout zien maken, moet je daar ook uit leren. We hebben de ervaring van Partizan, maar PAOK is een sterker team”, aldus de Gentse coach.

“Mijn scouts zeiden dat het hier altijd mooi weer is. Nu, die worden ontslagen want het sneeuwde hier gisteren (lacht). Nee, serieus, we zagen de beelden ook wel maar het is altijd interessant om iemand naar een match van je tegenstander te sturen. Dan krijg je ook info over de randvoorwaarden: de sfeer in het stadion, de druk die ze ontwikkelen op de tegenstander en de refs.”