Steun voor Jambon, maar meteen ook vragen bij aanpak Oekraïense vluchtelingencrisis: “Niet iedereen die opvang aanbiedt is te goeder trouw”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft woensdag meerderheid en oppositie opgeroepen de klassieke tegenstellingen te overstijgen om samen de crisis aan te pakken die de oorlog in Oekraïne veroorzaakt. “We weten vandaag echt niet wat er nog op ons afkomt. Het worden zware tijden, heel zware. Voor het Oekraïense volk en de Oekraïense vluchtelingen in de eerste plaats, maar ook voor ons”, verklaarde de Vlaamse regeringsleider. Hij kreeg ook de steun van alle partijen in het Vlaams Parlement, al kwamen daar meteen ook enkele praktische problemen naar boven.