Vanaf volgende donderdag moeten ongevaccineerden niet meer in quarantaine na een hoogrisicocontact. Daarmee vervallen in één klap bijna alle ‘vaccinprivileges’ voor wie zich wél liet prikken tegen corona. Enkel voor een internationale reis kan een vaccinweigeraar nog op strengere regels stuiten. “Er is altijd gezegd dat het onderscheid tijdelijk zou zijn.”