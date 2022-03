Uit het oog, maar niet uit het hart: Jan Vertonghen en Mousa Dembélé trekken er samen met hun families op uit

Jan Vertongen en Mousa Dembélé. Het duo was jaren onafscheidelijk bij de Rode Duivels en bij Tottenham Hotspur, tot Dembélé naar China vertrok en Vertonghen wat later naar Portugal verkaste. Toch blijft de vriendschap tussen de twee overeind. Beide families trokken er op hun vrije dag samen tussenuit.

Liefst zeven jaar speelden Jan Vertonghen en Mousa Dembélé samen bij Tottenham Hotspur. Daarin was het duo onafscheidelijk. De twee kenden mekaar dan ook goed. Vertonghen en Dembélé gingen samen naar de Olympische Spelen in Peking met de Rode Duivels en speelden daarna heel wat interlands samen voor de nationale ploeg.

Na het vertrek van Dembélé bij Tottenham naar China, leek er dan ook een einde te komen aan de vriendschap tussen de twee. De afstand tussen China en Portugal, waar Vertonghen actief is, is dan ook niet min. Maar niets is minder waar.

Tijdens hun vrij moment trokken beide families er samen op uit, wat resulteerde in een nostalgisch moment voor de voetballiefhebber. “Familie”, liet Jan Vertonghen optekenen bij de foto.