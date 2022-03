Mooi gebaar van Jan Vertonghen: samen met vier ploegmaats zamelt de Rode Duivel spullen in voor Oekraïne

Jan Vertonghen heeft zich nog eens van zijn mooiste kant laten zien. Samen met vier ploegmaats hielp de Rode Duivel mee producten in te zamelen om richting Oekraïne te sturen voor humanitaire hulp. Vertonghen is bij Benfica ploegmaat van Oekraïner Roman Yaremchuk en liet daarvoor al merken dat het conflict hem niet onberoerd laat.

Het conflict in Oekraïne is de voorbije twee weken niet weg te denken uit het nieuwsbeeld. Niet alleen voor de mensen in Oekraïne, maar ook voor de Oekraïense spelers in de rest van Europa zijn het bange dagen. Zo ook voor ex-Gent-spits Roman Yaremchuk. De Oekraïense international speelt momenteel voor het Portugese Benfica, waar ook Jan Vertonghen onder contract staat.

Diezelfde Jan Vertonghen toonde enkele weken geleden al eens zijn medeleven door de aanvoerdersband rond de arm van Yaremchuk te hangen.

Dat was echter niet genoeg voor Vertonghen. Samen met ploegmaats André Almeida, Gonçalo Ramos, Paulo Bernardo en Tomás Araújo hielp hij mee producten in te zamelen voor humanitaire hulp aan Oekraïne.

Naar verluidt zou Benfica, met hulp van het vijftal, meer dan 100 ton verzameld hebben, verspreid over vijf vrachtwagens. Ook Roman Yaremchuk zou zich hebben gemeld om mee te helpen bij het inzamelen van producten. Maar door griepverschijnselen werd de spits naar huis gestuurd.