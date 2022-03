Onderzoekscommissie naar wantoestanden in de kinderopvang

Er komt in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de wantoestanden in de kinderopvang. Daarin zal onder meer de rol van Kind en Gezin worden bekeken.

Aanleiding is de dood van een peuter in kinderdagverblijf Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke. Er waren al klachten over de crèche in het Gentse Mariakerke, Kind en Gezin zegt dat het die allemaal ernstig nam.

Er komt nu in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie die de wantoestanden in de kinderopvang onder de loep moet nemen. Een motie van oppositiepartij Vooruit voor de oprichting van zo’n onderzoekcommissie kreeg woensdag brede steun in het parlement, ook van bij de meerderheid.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat aan Belga weten dat hij “zijn volle medewerking” zal verlenen aan de onderzoekscommissie. Over de officiële oprichting van de onderzoekscommissie kan wel pas ten vroegste na 48 uur gestemd worden. Wellicht gebeurt dat volgende week woensdag.

