Real Madrid-fans weten wat er op het spel staat tegen PSG: Thibaut Courtois en co. vurig ontvangen bij hun intrede

Real Madrid neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain. Na de 1-0-nederlaag staat er heel wat druk op de ketel voor de Thibaut Courtois en co. Ook de fans weten wat er op het spel staat. Honderden fans stonden de bus bij ontvangst luidkeels op te wachten.

Real Madrid weet wat het te doen staat. Thibaut Courtois en co. moeten de 1-0-nederlaag van in de heenmatch uitwissen, willen ze zich plaatsen voor de kwartfinales in de Champions League. Dat wordt weliswaar geen sinecure. Paris Saint-Germain toonde zich in de heenwedstrijd bijzonder sterk en met Kylian Mbappé en Lionel Messi loopt er in de Parijse voorlinie stevig wat kwaliteit.

Ook de Madrileense fans weten dus wat er op het spel staat straks in het eigen Bernabéu. Honderden fans stonden de bus van Real Madrid dan ook op te wachten bij aankomst aan het stadion. Met Bengaals vuur en gezangen worden de spelers van Real opgewacht.

Het is nog afwachten of de vurige ontvangst ook zijn invloed zal hebben op de Madrileense spelers. De aftrap wordt gegeven om 21.00u.

