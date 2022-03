Deze Belgische bedrijven houden hun fabrieken in Rusland wel open: “Denk je echt dat wij Poetin zo op de knieën krijgen?”

In navolging van heel wat multinationals schorten verschillende Belgische bedrijven hun geplande investeringen in Rusland op, of ze stoppen er hun producten te verdelen. Maar bedrijven die in het land van Poetin produceren, houden er hun fabrieken wel open. Omdat een boycot “sloganesk” is, omdat ze “niet aan politiek doen”. En vooral omdat ze het onverantwoord vinden om hun Russisch personeel op straat te zetten.