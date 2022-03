Dure stroom kost NMBS ruim 60 miljoen euro extra

De hoge prijzen voor elektriciteit kosten spoorwegmaatschappij NMBS tientallen miljoenen euro’s. “De NMBS schat de totale extra kosten in vergelijking met 2020 op meer dan 61,5 miljoen euro”, zo zei minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) woensdag in de Kamercommissie Mobiliteit.

De NMBS verwacht dat de elektriciteitskosten voor de tractie van de treinen (dus om de treinen te laten rijden) dit jaar meer dan 51,1 miljoen euro hoger zullen liggen dan in 2020. De kosten voor niet-tractie (het stroomverbruik in gebouwen en dergelijke) zullen naar schatting meer dan 10 miljoen euro hoger uitvallen, zo antwoordde Gilkinet op een vraag van Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA). De raming dateert van voor de oorlog in Oekraïne uitbrak.

De minister is in overleg met de NMBS en met de regering om na te gaan hoe die extra kosten gecompenseerd kunnen worden.

Bij het spoor is het spoornetbeheerder Infrabel die een contract afsluit met een energieleverancier. De energievolumes voor de NMBS worden via dat contract aangekocht en aan de NMBS gefactureerd.

Duurzame energiebronnen

Gilkinet wees op de inspanningen die de spoorbedrijven leveren om de omslag te maken naar meer duurzame energiebronnen. Zo wordt “een aanzienlijk deel” van de door NMBS en Infrabel verbruikte elektriciteit opgewekt door groene energie, zoals windmolens. Er zijn ook al meer dan 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd op daken van gebouwen en werkplaatsen, en installatie op spoorwegbermen wordt bekeken.

De hoge energieprijzen wegen op de resultaten van de NMBS, zo schreven de zakenkranten L’Echo en De Tijd woensdag, samen met de reizigersdaling door de coronacrisis en de indexering van de lonen. De spoorwegmaatschappij zou vorig jaar een verlies hebben geleden van 400 miljoen euro. En dit jaar zou nog een gat dreigen van 200 miljoen euro, terwijl er eerder uitgegaan was van een verlies van 30 à 40 miljoen euro.